В Николаевской области Украины поврежден промышленный объект

По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.6 комментариев
По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.6 комментариев
Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.3 комментария
На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.6 комментариев
МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России
Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».
Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.
Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».
По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».
Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.
«Наступательная украинизация» подразумевает «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», заявил Креминь, его слова приводит офис языкового омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.
Сейчас же, по словам Креминя, на Украине идет «оборонительная» украинизация. При этом омбудсмен не уточнил, что имел в виду.
Ранее на Украине насчитали три школы, изучающие русский язык.
«Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году
При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.
Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.
По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.
Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.
В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.
По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.
Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.
Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали
Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».
Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».
Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.
Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».
Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.
Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Основатель Telegram Дуров рассказал о своих украинских корнях
В посте в своем Telegram-канале он отметил, что его мать родилась на Украине, поэтому с детства он был очарован лингвистическими различиями и сходствами между украинским и русским языками.
В 2008 году Дуров, будучи одним из создателей «ВКонтакте», запустил первую версию соцсети с украинским языком, чтобы «предоставить миллионам пользователей с Украины свободу в их действиях». «Для этого мне пришлось переписать большую часть кода «ВКонтакте», – приводит слова бизнесмена РБК.
После этого он в течение нескольких месяцев использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». В результате этой работы Дуров «неизбежно немного выучил украинский язык».
После 2022 года он начал изучать язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре Telegram-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.
Дуров подчеркнул, что знание языка позволяет ему быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения.
Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, отметил Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», – заключил он.
Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе
На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.
Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.
Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.
Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.
В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.
Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.
Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.
Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова
Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.
По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.
Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.
Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели
По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.
Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.
Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.
Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия
«На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».
«Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.
«Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.
«Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.
«Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.
«Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.
Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.
В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».
Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.
Группировка «Центр» полностью освободила Бердычи, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она улучшила тактическое положение и поразила формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса в ДНР.
Отражены десять контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово в ДНР.
Украинская сторона потеряла до 380 человек, пять бронемашин, немецкую САУ PzH 2000 и американскую гаубицу М777.
Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес призвал Киев «поправить мобилизационную систему»
По его словам, Украине нужно поправить свою мобилизационную систему, поскольку десятки тысяч мужчин и женщин, которые должны быть в армии, находятся в других странах, передает ТАСС.
Ходжес добавил, что задача правительства – поощрять людей присоединиться к армии, чтобы они были уверены, что если родственник уходит в армию, он будет хорошо обучен и оснащен, его не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы на выживание. Генерал добавил, что в противном случае Запад может задуматься, зачем им тратить сотни миллионов евро на поддержку Украины, если большое количество украинцев не готовы бороться сами.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что принявшие украинских беженцев страны начнут выдворять их на родину, Ходжес сказал, что это маловероятно и вряд ли Польша, Румыния или Германия заставят людей уезжать, при этом киевский режим должен принять необходимые меры, чтобы поощрить людей возвращаться.
Ранее Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.
Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.
Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.
По его словам, во Франции не могут исключать ничего, так как страна «противостоит тому, кто не исключает ничего», передает ТАСС.
Также Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева в случае, если российские военные прорвут линию фронта.
Ранее Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.
После этого Макрон заявил о намерении укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.
Агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.
Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей
Он добавил, что Покровск – самый крупный и ближайший к ДНР хаб ВСУ, передает ТАСС.
По его словам, взятие Бердычей также несколько усложнит логистику для оставшейся на этом направлении группировки украинских войск.
Ранее об освобождении Бердычей сообщали в Минобороны РФ.