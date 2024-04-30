Bloomberg: Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, Макрон хочет сблизиться с китайским лидером во время его двухдневного визита во Францию, передает РИА «Новости».

Он также планирует договориться с китайской стороной о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторов для электромобилей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом.