Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина
Bloomberg: Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине, пишет Bloomberg.
По данным Bloomberg, Макрон хочет сблизиться с китайским лидером во время его двухдневного визита во Францию, передает РИА «Новости».
Он также планирует договориться с китайской стороной о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторов для электромобилей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом.