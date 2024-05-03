По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.4 комментария
NYT: Байден задел Японию словами о «странах-ксенофобах»
New York Times: Байден задел Японию словами о «странах-ксенофобах»
Оскорбительные обвинения в ксенофобии американского президента Джо Байдена могут привести к проблемам в отношениях между Токио и Вашингтоном, пишет New York Times.
По данным газеты, подобные комментарии могут стать источником раздражения для Белого дома, которые годы потратили «на обхаживание Японии и Индии», передает РИА «Новости».
Как отметил сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, заявления Байдена стало очередным проявлением «клоунады» политике Вашингтона. Такие слова оскорбительны для ключевого союзника США – Японии.
В Кремле уже ответили, что высказывания американского президента о «ксенофобии в России» отражают реальность с точностью до наоборот.