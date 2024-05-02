В Кремле прокомментировали слова Байдена о «ксенофобии в России»

Представитель Кремля Песков прокомментировал слова Байдена о «ксенофобии в России»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия как раз не заставляет свои компании отказываться от контрактов с кем-либо, а также не вводит «совершенно бандитские» ограничения против компаний, руководствуясь критериями национальной принадлежности, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что, напротив, Россия не гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру.

При этом Песков отметил, что «это делает совсем другая страна».

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами, несмотря на санкции США.