В секторе Газа в результате удара израильских ВВС погибли шесть человек

В секторе Газа в результате ударов израильских ВВС погибли шесть человек, девять получили ранения

Tекст: Денис Тельманов

Военные самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по жилым домам на севере Рафаха и по палаточному лагерю Таль аль-Султан, расположенному на западе города, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, не менее девяти палестинцев были ранены во время подрыва израильской армией жилого дома в лагере беженцев Эль-Бурейдж, расположенном в центральной части палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.