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В секторе Газа в результате удара израильских ВВС погибли шесть человек
В секторе Газа в результате ударов израильских ВВС погибли шесть человек, девять получили ранения
В результате удара израильских ВВС по одному из жилых районов Рафаха, расположенного на юге сектора Газа у границы с Египтом, погибли не менее шести человек. Еще девять ранены после удара по жилому дому в центральной части анклава.
Военные самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по жилым домам на севере Рафаха и по палаточному лагерю Таль аль-Султан, расположенному на западе города, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, не менее девяти палестинцев были ранены во время подрыва израильской армией жилого дома в лагере беженцев Эль-Бурейдж, расположенном в центральной части палестинского анклава.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.
В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.