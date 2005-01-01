Захарова ответила на заявления Украины о Крымском мосте

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления украинских властей по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния.

Захарова подчеркнула, что эти же люди «рассказывали, что моста не будет, что он психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все подложные фотографии, выискивали какие-то несостыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды», передает РИА «Новости».

Однако сейчас «очевидно, что мост есть», и все заявления Киева делаются от полной безнадеги».

При этом представитель МИД отметила, что возможность наладить связи между Россией и Украиной все еще существует.

«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», – сказала она, добавив, что не стоит обращать на это внимания.

По мнению Захаровой, украинская пропаганда продолжит рассказывать о том, что все подстроено, все «не по-настоящему, что людей согнали, что никто не хотел, все через силу».

Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду, 16 мая, одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост. За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров.