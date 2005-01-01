Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста

Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко написал в Facebook, что строительство Крымского моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля», а «особенно циничным» является то, что открытие Крымского моста «происходит накануне (...) годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом».

«Напомню, на мое поручение Арбитражного трибунала Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности в связи с противоправным возведением Керченского моста», – добавил он.

По словам Порошенко, «очень обидно, что российская власть пытается втянуть в свои инфраструктурные авантюры и отдельных представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности».

«Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность сполна. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», – заключил украинский президент.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, продемонстрировав таким образом, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.