FT: Путин открыл Крымский мост наперекор Украине

Путин наперекор Украине открыл Крымский мост и тем самым включил полуостров в транспортную сеть России. Киев подчеркивает, что этот шаг – демонстрация циничного пренебрежения Москвы международным правом, отметила британская газета The Financial Times.

«Президент Владимир Путин наперекор воле Украины открыл движение по автодорожной части Крымского моста, связывающего Россию с прилегающим Крымским полуостровом», – подчеркнула Financial Times.

Церемония открытия, которую в прямом эфире транслировали государственные телеканалы, показывает, как рабочие «с крымской стороны», восторженно приветствовали Путина, отмечает газета.

Одетый в джинсы и жакет на молнии, российский лидер за рулем грузовика (КамАЗ) проехал все 19-километров, которые отныне связывают Крым и транспортную сеть России. Строительство моста обошлось в 3,6 млрд долларов.

Между тем, Киев подчеркивает, что открытие моста – демонстрация циничного отношения Москвы к международному праву. Россия «присоединила» Крым в 2014 году, чем спровоцировала санкции Запада», – напомнила газета.

Ранее в среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по нему проехали более 600 автомобилей и мотоциклов со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». В числе первых по Крымскому мосту проехала представитель МИД Мария Захарова.