Опубликована история воевавшего за ДНР и арестованного на Украине бразильца

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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...

Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...

День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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          11 мая 2018, 22:53

          Текст: Антон Антонов

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          СМИ рассказали историю бразильца Рафаэля Лусварги, который сперва пытался попасть на службу в армию России, затем стал ополченцем ДНР, получил ранение, попал в западню СБУ, находился в православном монастыре на Украине, пока его не отыскали там украинские СМИ и неонацисты.

          Как рассказала «Комсомольская правда», предками Лусварги были староверы из Российской империи, которые «из Малороссии попали вначале в Европу, затем в Бразилию». Лусварги служил во французском иностранном легионе и конной полиции Сан-Паулу.

          Хотя в Бразилии Лусварги «мог найти высокооплачиваемую службу», он решил «поступить служить в Российскую Армию», так как после событий в Грузии 2008 года понял, что «есть на свете страна, готовая заступиться за малые народы».

          Однако бразилец не смог быстро получить российский паспорт, а «служить в российской армии могут лишь выходцы из СНГ», пишет издание. Три года Лусварги проучился в Курском медицинском университете, после чего отправился в Донбасс, где «попал в подразделение «Призрак», был «переводчиком и инструктором».

          При этом в Бразилии не было «ограничений» на подобную деятельность, пишет «КП», поэтому бразилец «никогда не скрывал ни своего лица, ни своего имени».

          В боях за аэропорт Донецка Лусварги был ранен и с «раздробленной ногой» вернулся сперва в Россию, а потом уехал в на лечение в Сан-Паулу. Многие ополченцы сталкивались с трудностями в похожих ситуациях – «когда их виза в Россию заканчивалась», в России «не допускали иностранцев-добровольцев до посольств их стран в Москве», предлагая «поехать в Киев».

          Лусварги смог вернуться в Бразилию, где к тому времени сменилась власть. Лусварги допрашивали и «взяли на заметку», сообщает «КП».

          В Бразилии Лусварги «предложили сопровождать ценные грузы на торговых кораблях по всему миру». Но «лондонская контора» оказалась «подставной», ее создала СБУ «для заманивания бывших добровольцев». Сопровождая груз, который должны были везти из Одессы на Ближний Восток, Лусварги был задержан и год провел в заключении на Украине. Его приговорили к 13 годам, но позднее приговор удалось отменить.

          Лусварги был одним из тех, кого Украина должна была освободить в рамах обмена пленными «всех на всех» 18 декабря 2017 года. Но Киев тогда нарушил договоренности. Кроме того, как говорят друзья Рафаэля, переговорщики со стороны ДНР и ЛНР «не проявили должной настойчивости».

          «Про Лусварги, казалось, на время забыли. Никто не знал, кому теперь им заниматься. Приговор украинского суда отменен. Мера пресечения снята. Обмен не состоялся. Но гражданином Бразилии он быть не перестал!» – пишет издание.

          Лусварги «устроился послушником в православный монастырь», пытался получить новые документы, но Бразилия затягивала их выдачу. «Радио Свобода» разыскало Лусварги в монастыре и «сделало о нем большой материал», после чего в монастырь пришли неонацисты, которые напали на бразильца.

          «Но самое удивительное, что украинским неонацистам гражданина Бразилии сдал... лично консул этой страны в Киеве. Он выдворил с территории диппредставительства своей страны своего же гражданина на расправу отморозкам, которые не скрывают своих фашистских взглядов», – говорится в статье.

          7 мая Павлоградский районный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги на два месяца.


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