Опубликована история воевавшего за ДНР и арестованного на Украине бразильца

СМИ рассказали историю бразильца Рафаэля Лусварги, который сперва пытался попасть на службу в армию России, затем стал ополченцем ДНР, получил ранение, попал в западню СБУ, находился в православном монастыре на Украине, пока его не отыскали там украинские СМИ и неонацисты.

Как рассказала «Комсомольская правда», предками Лусварги были староверы из Российской империи, которые «из Малороссии попали вначале в Европу, затем в Бразилию». Лусварги служил во французском иностранном легионе и конной полиции Сан-Паулу.

Хотя в Бразилии Лусварги «мог найти высокооплачиваемую службу», он решил «поступить служить в Российскую Армию», так как после событий в Грузии 2008 года понял, что «есть на свете страна, готовая заступиться за малые народы».

Однако бразилец не смог быстро получить российский паспорт, а «служить в российской армии могут лишь выходцы из СНГ», пишет издание. Три года Лусварги проучился в Курском медицинском университете, после чего отправился в Донбасс, где «попал в подразделение «Призрак», был «переводчиком и инструктором».

При этом в Бразилии не было «ограничений» на подобную деятельность, пишет «КП», поэтому бразилец «никогда не скрывал ни своего лица, ни своего имени».

В боях за аэропорт Донецка Лусварги был ранен и с «раздробленной ногой» вернулся сперва в Россию, а потом уехал в на лечение в Сан-Паулу. Многие ополченцы сталкивались с трудностями в похожих ситуациях – «когда их виза в Россию заканчивалась», в России «не допускали иностранцев-добровольцев до посольств их стран в Москве», предлагая «поехать в Киев».

Лусварги смог вернуться в Бразилию, где к тому времени сменилась власть. Лусварги допрашивали и «взяли на заметку», сообщает «КП».

В Бразилии Лусварги «предложили сопровождать ценные грузы на торговых кораблях по всему миру». Но «лондонская контора» оказалась «подставной», ее создала СБУ «для заманивания бывших добровольцев». Сопровождая груз, который должны были везти из Одессы на Ближний Восток, Лусварги был задержан и год провел в заключении на Украине. Его приговорили к 13 годам, но позднее приговор удалось отменить.

Лусварги был одним из тех, кого Украина должна была освободить в рамах обмена пленными «всех на всех» 18 декабря 2017 года. Но Киев тогда нарушил договоренности. Кроме того, как говорят друзья Рафаэля, переговорщики со стороны ДНР и ЛНР «не проявили должной настойчивости».

«Про Лусварги, казалось, на время забыли. Никто не знал, кому теперь им заниматься. Приговор украинского суда отменен. Мера пресечения снята. Обмен не состоялся. Но гражданином Бразилии он быть не перестал!» – пишет издание.

Лусварги «устроился послушником в православный монастырь», пытался получить новые документы, но Бразилия затягивала их выдачу. «Радио Свобода» разыскало Лусварги в монастыре и «сделало о нем большой материал», после чего в монастырь пришли неонацисты, которые напали на бразильца.

«Но самое удивительное, что украинским неонацистам гражданина Бразилии сдал... лично консул этой страны в Киеве. Он выдворил с территории диппредставительства своей страны своего же гражданина на расправу отморозкам, которые не скрывают своих фашистских взглядов», – говорится в статье.