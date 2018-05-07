На Украине арестовали воевавшего за ДНР бразильца

Павлоградский районный суд Днепропетровской области арестовал на два месяца бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне ДНР.

«Коллегия судей считает оправданным содержание обвиняемого под стражей. Домашний арест или залог не могут применяться к лицам, обвиняемых по такой статье как 258 Уголовного кодекса», – приводит УНИАН решение судьи.

4 мая украинские радикалы из «Национального корпуса» и С14 в Киеве задержали бразильца Рафаэля Лусварги, сражавшегося на стороне ополченцев ДНР в 2014 году. Его привели в здание СБУ. При этом националисты силой заставили его встать на колени.

Ранее украинский суд уже приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но летом 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и дело вернули на дорасследование.