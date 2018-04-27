Швейцарию поймали на поставках в Сирию нужного для создания зарина реагента

В 2014 году Швейцария поставила сирийской частной фармацевтической компании 5 тонн изопропанола, который можно использовать для создания зарина, заявил пресс-секретарь государственного секретариата по экономике федерального департамента по экономике, образованию и науке Швейцарии Фабиан Майенфиш.

«Швейцарский экспортер доставил в 2014 году 5 тонн изопропанола (пропанол-2) сирийской частной фармацевтической компании, которая сотрудничает со швейцарскими фармацевтическими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что других поставок не было.

По словам представителя швейцарского ведомства, изопропиловый спирт (изопропанол, пропанол-2, диметилкарбинол) широко используется в коммерческом производстве при создании фармацевтических продуктов и медикаментов. Он также не подпадает под запреты для поставок, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, и не подлежит контролю экспорта.

Напомним, при освобождении сирийского города Дума в Восточной Гуте, где, как утверждает Запад, сирийские правительственные силы якобы осуществили «химатаку», обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки из британского города Солсбери. Позже в ОЗХО сообщили, что химикаты из лаборатории Портон-Даун в британском Солсбери были обнаружены в хранилище химоружия в сирийской Думе.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял о наличии у России неопровержимых данных о том, что якобы имевшая место «химическая атака» 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами «химическую атаку» на мирных жителей в сирийской Думе.