При освобождении Думы обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери

Сирийские правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки западного производства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова уточнила, что на освобожденных территориях Восточной Гуты обнаружены контейнеры с хлором, «самым страшным видом химического оружия», привезенные из Германии, а также дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери, передает РИА «Новости».

«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств», – заявила Захарова, подчеркнув, что речь именно о политиках, принимающих соответствующие решения.

Захарова также заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».