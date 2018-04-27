На Украине признали неконституционным закон о всеобщем референдуме

Конституционный суд Украины (КСУ) признал противоречащим основному закону страны положения о всеукраинском референдуме, сообщил судья – докладчик по делу Василий Лемак.

«Речь даже не в конкретном законе, признанном неконституционным. Речь в череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные [законы]», – цитируют Лемака «Украинские новости».

В своем Facebook судя-докладчик отметил, что «значительное количество демократий были разрушены посягательством на конституцию через манипуляции референдумом, особенно в Восточной Европе».

КСУ начал рассматривать конституционность закона о всеукраинском референдуме в марте. Соответствующее представление поступило в суд от 57 депутатов Верховной рады в декабре 2014 года. По мнению парламентариев, обратившихся в КСУ, Рада, принимая его в июле 2012 года, «существенно превысила свои полномочия».