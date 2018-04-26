На улицы Москвы вошли «Терминаторы» и боевые роботы

В сети появились фото БМПТ «Термитатор-2» и другой военной техники, принявшей участие в репетиции парада Победы.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями со столичных улиц, где в четверг прошла репетиция парада.

Фотограф Саид Аминов поделился в своем Twitter снимками танков.

Первая ночная репетиция Парада Победы в Москве pic.twitter.com/jSLAnXf6Dh — Саид Аминов (@saidpvo) 26 апреля 2018 г.

«По Тверской сегодня идут «Тигры», «Курганцы» и «Тайфуны» военной полиции, впервые участвующей в Параде. Пробки в Москве тем временем достигли девяти баллов, хотя водителей предупредили о репетиции заранее», – сообщает «Ведомости» в Facebook.

«Репетиция парада впечатляет, ради созерцания такой мощи военных сил можно и в пробке постоять», – пишет Sergey Dybinec во «ВКонтакте».

Марианна Фомина поделилась фотографиями разных видов военной техники. В объектив попали и БМПТ «Термитатор-2».

Целый ряд военных новинок в четверг впервые были широкой публике в рамках ночной репетиции парада Победы в Москве, передает ТАСС. Техника проехала по Тверской улице, через несколько часов она отправится на Красную площадь.

В составе колонны на грузовиках «Камаз» представлены первые два российских ударных БПЛА из состава комплекса «Корсар» - самолетный и вертолетный. Назначение обоих типов – разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы.



В составе колонны на грузовиках в том числе представлены роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Первый – робот разминирования, который применялся в Сирии для очистки от мин и бомб городов Алеппо и Пальмира. Второй – разведывательно-боевой робот, способный поражать живую силу противника, легкую бронетехнику и танки.

Другой новинкой, участвующей в репетиции, стала боевая машина поддержки танков «Терминатор-2». Она создана на базе танка Т-90А и должна действовать в одной боевой линии с танками для поражения бронетехники и живой силы противника.



Всего в механизированной колонне представлено более 120 единиц техники, тогда как в 2017 году было 114. В колонну входят бронетранспортеры «Ракушка», «Бумеранг», «Тайфун-К», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и стратегические «Ярс». В репетиции также участвуют танки «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», гаубицы «Коалиция-С» арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ».