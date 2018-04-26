Антонов обсудил с Болтоном систему глобальной безопасности

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что провел встречу с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, обсудив с ним весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности.

По словам российского дипломата, «встреча прошла конструктивно, хорошо», передает РИА «Новости».

Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений, приведя в пример взаимодействие стран в сфере культуры.

«Культура – один из немногих мостов в отношениях России и США, которая остается устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами», – сказал дипломат, выступая в российском посольстве в Вашингтоне.

Антонов выразил уверенность, что «мы вернемся к взаимовыгодным и уважительным отношениям не только в культуре, но и в других областях».

Напомним, в конце прошлой недели Антонов уже встречался с Болтоном. Тогда же госдеп анонсировал встречу Антонова с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.