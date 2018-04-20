Госдеп анонсировал встречу Антонова с заместителем госсекретаря США

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов анонсировало встречу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона с послом России в США Анатолием Антоновым.

Согласно документу, встреча состоится 20 апреля в госдепартаменте за закрытыми дверями, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов встретился в резиденции президента США с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, обсудив состояние отношений между странами.

Напомним, в конце марта Антонов призвал США к сотрудничеству.