Антонов призвал США к сотрудничеству

Москва и Вашингтон не являются врагами, стороны должны сотрудничать, заявил в интервью телеканалу NBC российский посол в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что несмотря на то, что американская администрация называет Россию соперником, Москва и Вашингтон «не являются врагами», и страны «должны сотрудничать», передает РИА «Новости».

«Мы бы хотели работать вместе с США, Великобританией, чтобы понять, кто несет ответственность за эту атаку (в Солсбери) и наказать (их), и чтобы предотвратить эти действия в будущем», – сказал российский посол.

Он отметил, что не знает, у какой страны мог быть мотив для отравления Скрипалей.

Отвечая на вопрос, находятся ли США и Россия в состоянии холодной войны, Антонов сообщил, что «нет определения, что значит «холодная война». «Это зависит от нас, решить, находимся ли мы в ситуации холодной войны или нет. Я не помню такого плохого состояния наших отношений. Существует огромное недоверие между США и Россией, но в то же время я хочу подчеркнуть, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества», – подчеркнул Антонов.

В частности, по его мнению, такой областью для сотрудничества между двумя странами является Сирия.

Также посол отметил, что в ходе последнего телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «обсуждали возможную встречу между ними».

«Было предложение организовать саммит. Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США, что настало время для президентов сесть (за стол переговоров) обсудить состояние наших отношений и обсудить, как стабилизировать (ситуацию)», – отметил Антонов.

Он также выразил разочарование тем фактом, что Россия и США не провели полноформатный саммит летом 2017 года в Дананге, во Вьетнаме.

Ранее в пятницу Антонов пожаловался американскому сенатору на то, что множество высших должностных лиц Вашингтона отказались от встречи с ним.

Также Антонов заявил, что Россия не даст себя спровоцировать на эмоциональный срыв, но ответит на высылку дипломатов. По его словам, обоснование американской администрацией закрытия российского генконсульства в Сиэтле показывает, что дело Скрипаля было лишь предлогом для высылки российских дипломатов из США.