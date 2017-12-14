Американские политики массово игнорируют российского посла

Посол России в США Анатолий Антонов пожаловался американскому сенатору на то, что множество высших должностных лиц Вашингтона отказались от встречи с ним, сообщают американские СМИ.

В письме к сенатору Оррину Хэтчу от 9 марта Антонов попросил помощи в организации встреч с несколькими депутатами и должностными лицами США, сообщает Politico.

«Я был бы очень благодарен за ваши советы о том, как развивать контакты с членами Конгресса США, департаментами и агентствами, а также за вашу помощь в организации таких встреч», – писал Антонов.

В переписке с сенатором посол назвал 20 высших должностных лиц США и администрации президента, которые проигнорировали его просьбы о проведении встреч или отказались от них. Среди этих лиц – глава Белого дома Джон Келли, замминистра обороны США Джон Руд. Они «официально» отклонили запросы Антонова.

«Как я уже говорил вам во время нашей встречи, мне приходится сталкиваться с трудностями в налаживании контактов с высокопоставленными должностными лицами США. Многие просьбы о встрече с руководством агентств США и членов Конгресса либо остались без ответа, либо в них было отказано под каким-то предлогом», – посетовал Антонов.

Во вторник Антонов заявлял, что Россия не даст себя спровоцировать на эмоциональный срыв, но ответит на высылку дипломатов. По его словам, обоснование американской администрацией закрытия российского генконсульства в Сиэтле показывает, что дело Скрипаля было лишь предлогом для высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов.