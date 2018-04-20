Антонов обсудил с помощником Трампа отношения России и США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов встретился в резиденции президента США с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, обсудив состояние отношений между странами, сообщила пресс-служба Белого дома.

В пресс-службе уточнили, что Болтон подчеркнул обоюдную заинтересованность сторон в улучшении отношений, однако заявил, что «это потребует устранения обеспокоенности по поводу вмешательства России в [американские] выборы, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии», передает ТАСС.

Напомним, в конце марта Антонов призвал США к сотрудничеству.

За несколько дней до этого Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив на его пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона.