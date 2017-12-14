Лидер армянской оппозиции выдвинул правящей партии ультиматум

Если правящая Республиканская партия Армении выдвинет кандидата на пост премьер-министра, народ заблокирует все правительственные здания, заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

Он также добавил, что депутаты от РПА обещали ему голосовать за «народного кандидата» в премьеры, передает ТАСС.

Пашинян призвал продолжать акции протеста «до победного конца».

Ранее Пашинян заявил, что новый премьер Армении должен быть выбран парламентом и в соответствии с законом, а также должен «представлять народ».

Утром в среду президент Армении Армен Саркисян начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения путей выхода из ситуации в стране.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что Пашинян способен уничтожить Армению.