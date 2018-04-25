Лидер оппозиции Армении сделал заявлении о выборах премьера

Новый премьер-министр Армении должен быть выбран парламентом и в соответствии с законом, а также должен «представлять народ», заявил лидер акции протеста в Ереване Никол Пашинян.

Пашинян заявил журналистам в ходе митинга, что «премьер должен быть выбран парламентом, по закону», и «фракции должны за него проголосовать», передает РИА «Новости».

«Но перед этим его кандидатуру будет назначать народ», – добавил он.

По словам Пашиняна, «если Республиканская партия надеется, что она поменяет одного своего человека на другого и все успокоятся, то она ошибается».

«Народ уже победил», – заявил лидер оппозиции.

При этом депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) не намерены переходить на сторону оппозиции, заявил глава фракции Ваграм Багдасарян.

«В нашей партии сохраняется единство», – подчеркнул политик.

Он сообщил также, что РПА примет решение о кандидате на пост премьера после завершения политических консультаций с представителями парламентских и непарламентских сил, которые инициирован на фоне акций протеста президент Армении Армен Саркисян.

Тем временем протесты в Ереване охватили весь центр города; также они проходят во втором по величине городе Армении Гюмри и еще нескольких населенных пунктах.

Отмечается, что в центре Еревана на площади Республики, где расположено правительство, собралось множество людей.

Здание правительства взято под охрану кордоном полиции, но стычек с демонстрантами нет. В вестибюлях здания находятся автоматчики.

К офису РПА стянуты большие силы полиции, а также два БТР и множество автобусов. Вход к офису перекрыт, однако в целом сохраняется спокойная обстановка.

При этом протестующие ходят маршем по всем центральным улицам Еревана, движение на автомобильных дорогах затруднено, хотя многие водители поддерживают демонстрантов, подбадривая их гудками.

Напомним, утром в среду президент Армении Армен Саркисян начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения путей выхода из ситуации в стране.

Ранее в среду сторонники оппозиции собрались на площади Республики в Ереване, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.