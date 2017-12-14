За неделю посещаемость Telegram-каналов упала на 76,5%

К концу первой недели блокировки Telegram количество просмотров каналов в мессенджере упало на 76,5% по сравнению с днем ее начала, сообщили в компании «Медиалогия».

«На 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось на 76,5% по сравнению с днем начала блокировки 16 апреля. На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%», – говорится в пресс-релизе на сайте «Медиалогии».

Также отмечается рост – с 7% до 24% – доли просмотров каналов, входящих в топ-100 (по количеству подписчиков), в общем количестве просмотров.

Среди входящих в топ-100 каналов аудиторию в основном потеряли развлекательные каналы, посвященные музыке, юмору, путешествиям, хобби: за исследуемый период «количество просмотров по сравнению с днем начала блокировки снизилось от 30 до 50%, меньше пострадали новостные каналы (падение до 25%)».

В «Медиалогии» отметили, что количество просмотров общественно-политических и бизнес-каналов варьировалось, в некоторые дни оно превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено.

Исследование «Медиалогии» проводилось с 16 по 23 апреля. При подготовке исследования проанализированы данные 158 тыс. Telegram-каналов, которые были активны за последние три месяца.

Ранее основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot Федор Скуратов заявил, что за неделю работы Роскомнадзора по блокировке IP-адресов, связанных с Telegram, российская аудитория мессенджера просела лишь на 3%.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.