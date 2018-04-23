Подсчитан урон Telegram от масштабных блокировок

Основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot Федор Скуратов заявил, что за неделю работы Роскомнадзора по блокировке IP-адресов, связанных с Telegram, российская аудитория мессенджера просела лишь на 3%.

«Мессенджер покинули лишь 3% из 15 млн пользователей в России», – цитирует «Фонтанка» Скуратова.

В воскресенье Роскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google из-за Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.