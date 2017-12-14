Роскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google из-за Telegram

Из-за того, что Google продолжает позволять компании Telegram использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России, ряд адресов заблокированы Роскомнадзором, сообщило ведомство.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», – сообщается на странице Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что по этой причине Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, использующихся мессенджером в России.

В ночь на воскресенье в ряде городов России, по данным сервиса Downdetector, произошел сбой в работе поисковой системы Google. 69% пользователей не могли открыть сайт Google, еще 30% не могли войти в свои аккаунты.

Google проверяет данные о сбоях.