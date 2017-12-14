Россия приступила к производству С-400 для Анкары

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Мы приступили к исполнению контракта (на поставки С-400 Турции – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

Он уточнил, что речь сейчас идет не о поставках, а о производстве комплекса.

«(Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства», – сказал Михеев.



Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об ускорении сроков поставок Турции комплексов С-400. Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года.