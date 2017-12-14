В работе YouTube произошел сбой

Сбой в работе видеохостинга YouTube наблюдается в ряде городов России, сообщает сайт Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет- ресурсов.

По данным сайта, в понедельник 49% пользователей не могут открыть сайт YouTube, 28% не могут войти в свои аккаунты, еще 22% пользователей испытывают проблемы с просмотром роликов, передает ТАСС.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервисов.

Ранее сообщалось, что в Viber связывают трудности с дозвоном, который могли испытывать некоторые пользователи из России с проблемами связи на серверах Amazon, IР подсети которого было направлены Роскомнадзором на блокировку.