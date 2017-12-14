МИД рассказал об улучшении отношений России и Грузии

Отношения России и Грузии постепенно улучшаются, это проявляется в росте взаимной торговли, возобновлении авиасообщения и бурном развитии контактов в различных сферах, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Когда в 2012 году правительство «грузинской мечты» проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись», – отметил Захарова в интервью телеканалу «Дождь», добавив, что начавшийся процесс нормализации принес позитивные результаты, передает РИА «Новости».

Он отметила, что восстановилась и показала многократный рост взаимная торговля, возобновилось авиа- и наземное сообщение, также сняты ограничения по выдаче въездных виз грузинским гражданам, бурно развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.

По ее словам, надежда на улучшение отношений не просто появилась, она «успешно реализовалась».

Захарова также выразила уверенность, что эти позитивные процессы не будут сброшены из-за «дела Татунашвили». По ее мнению, это дело грузинские власти должны обсуждать с Южной Осетией напрямую.

Захарова также не исключила отмены виз для граждан Грузии.