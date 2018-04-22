Захарова не исключила отмены виз для граждан Грузии

Введение безвизового режима между Россией и Грузией не исключено, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, для этого нужна совместная проработка вопросов безопасности и антитеррора, однако «грузинские власти на это пока не идут», передает РИА «Новости».

В интервью телеканалу «Дождь» Захарова напомнила, что существовавшие с 2006 года визовые ограничения для грузинских граждан отменены более двух лет назад. Сейчас любой гражданин Грузии может приехать в Россию по частному приглашению, «которое любой россиянин рутинно оформляет через миграционную службу». «Без проблем выдаются учебные, деловые, гуманитарные визы», – заметила дипломат.

В феврале специальный представитель грузинского премьер-министра по России Зураб Абашидзе сообщал, что Россия работает над упрощением визового режима для граждан Грузии.