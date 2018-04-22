Белый дом заподозрил Ким Чен Ына в подготовке ловушки для Трампа

В администрации Дональда Трампа скептически восприняли заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян может готовить для США политическую ловушку, создавая иллюзию готовности к компромиссу, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в Белом доме «в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи», ожидая, что «диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров», передает ТАСС.

Заявления Ким Чен Ына в Белом доме рассматривают как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в американской администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.

В команде Трампа полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить «скромные обещания», от которых можно потом отказаться. При этом Соединенным Штатам станет труднее отвергать требования КНДР с политической точки зрения, считает издание.

Напомним, в субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Соединенные Штаты и Евросоюз явно обрадовались решению Северной Кореи.

Москва же назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.

Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, отказ Пхеньяна от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа.