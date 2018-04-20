Экс-советник Байдена заявил, что США «владеют четвертью» территории Сирии

Соединенные Штаты в настоящее время владеют одной четвертью территории Сирии, в том числе стратегическими ресурсами нефти и газа, заявил бывший советник Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал.

По его словам, подконтрольные США силы, а также отряды СДС, которые поддерживает Вашингтон, зачистили восточную и северную Сирию, передает РИА «Новости».

«Это значит, что согласие США необходимо для объединения Сирии», – полагает Кал, который при Бараке Обаме занимался вопросами Ближнего Востока.

При этом он выразил мнение, что желание Дональда Трампа вывести американские вооруженные силы из Сирии ставит под угрозу влияние США в регионе.

По словам бывшего советника Байдена, к сфере ключевых интересов США в Сирии относится недопущение войны между Ираном и Израилем, а также «противодействие терроризму» и «использованию оружия массового поражения».

Кал также заверил, что в настоящее время нет вариантов для того, чтобы отстранить президента Сирии Башара Асада от власти.

Экс-советник Байдена считает, что для восстановления Сирии потребуются сотни миллиардов долларов, которых нет «у России, Ирана и Асада», и якобы только США, а также их союзники, могут позволить себе потратить такие суммы.

Отметим, по мнению ведущих американских СМИ, у США нет никакой долгосрочной стратегии на ближневосточном направлении. Тем временем расклад сил на Ближнем Востоке, по мнению экспертов, начинает меняться в пользу России.

Так, в пятницу Россия потребовала созыва конституционного комитета по Сирии.