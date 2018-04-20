Россия потребовала созыва конституционного комитета по Сирии

Россия заявила о необходимости запуска работы конституционного комитета по ситуации в Сирии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии де Мистуры и в координации с другими странами-гарантами», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Кроме того, Лавров заметил, что Россия и ООН «едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует». По его мнению, попытки пойти по этому пути «чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной стабильности».

Лавров отметил, что в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, саммита президентов России, Турции и Ирана в Анкаре стороны «близко подошли» к возобновлению межсирийского диалога в Женеве, поэтому США и союзники, считает он, «бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но они бомбили и переговоры в Женеве».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место химатаки. В Минобороны сообщили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей и ни одна из них сбита не была. Россия готова предоставить доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет.