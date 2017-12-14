Россия предъявит доказательства уничтожения ракет США сирийской ПВО

Российские военные в скором времени представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть выпущенных США и их союзниками ракет, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что у российского Генерального штаба «есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую», поэтому в штабе готовы отвечать за представленную статистику, передает РИА «Новости».

«Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», – сказал министр.

Отметим, что средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии, произошедшего на минувшей неделе.

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупредили ли Россию о сирийском ударе, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.