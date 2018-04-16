В Кремле косвенно подтвердили предупреждение России об ударе по Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупредили ли Россию об ударе по Сирии, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Франция предупредили Турцию перед началом операции в Сирии. О том, была ли предупреждена Россия, ранее не сообщалось.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Президент России Владимир Путин назвал удар актом агрессии против суверенного государства.