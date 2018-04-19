МВФ начинает радикальный пересмотр своей политики

Международный валютный фонд приступает к масштабному пересмотру политики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Фонд приступает к проведению масштабных пересмотров своей политики, в том числе в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости долговой ситуации и развития потенциала», – приводит ее слова ТАСС.

Лагард сообщила, что в МВФ начата комплексная программа работы по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии.

Она заявила, что страны должны сотрудничать в области торговли и решать общие проблемы, в том числе преодолевать риски, связанные с чрезмерными глобальными дисбалансами.

«Подход к регулированию на основе сотрудничества позволит воспользоваться преимуществами финансовых технологий наряду со снижением рисков, угрожающих стабильности и целостности системы», – сказала она.

По словам Лагард, нарастающие торговые конфликты и волатильность на финансовых рынках подчеркивают риск ухудшения ситуации. «Продолжают усиливаться факторы экономического подъема на широкой основе, чему способствует оживление мировой торговли и инвестиций. Происходящая эскалация торговых конфликтов может создать угрозу для этой динамики», – уверена глава МВФ.

Директор МВФ отметила, что ввиду возросших различий в уровнях доходов «важно, чтобы рост приобрел более инклюзивный характер». Она предупредила, что предстоящий путь «может быть ухабистым».

При изменении рыночной конъюнктуры, продолжила глава МВФ, больше всего могут пострадать государства, «имеющие ограниченное пространство для маневра, в частности из-за высокой задолженности»: «Многие страны с низкими доходами и уязвимые государства, стремящиеся достичь поставленных целей в области развития, также страдают от конфликтов и стихийных бедствий», – отметила Лагард.

Международный валютный фонд ранее предупреждал, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться; риски связаны с политикой протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.