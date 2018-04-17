МВФ увидел угрозу крушения мировой торговой системы из-за Китая и США

Международный валютный фонд предупреждает, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться; риски связаны с политикой протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем, пишут западные СМИ.

Экономический советник МВФ Морис Обстфельд заявил, что «первые выстрелы в потенциальную торговую войну уже произведены». По его мнению, конфликт может усугубиться, если налоговые льготы Дональда Трампа втянут импорт в США, что приведет к еще большему дефициту торгового баланса, сообщает Guardian.

По мнению экономиста, система торговли, сложившаяся после Второй мировой войны, которая способствовала беспрецедентному росту мировой экономики, сейчас нуждается в укреплении, но вместо этого может быть разорвана на части.

Политику протекционизма он называет следствием финансового кризиса.

Напомним, в последние месяцы обострились торговые споры между Китаем и США. Так, 12 апреля официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по обострившимся торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И и его японский коллега Таро Коно в ходе встречи в Токио договорились защищать принципы Всемирной торговой организации.