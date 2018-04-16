Пекин и Токио вместе вступились за ВТО

Министр иностранных дел Китая Ван И и его японский коллега Таро Коно в ходе встречи в Токио договорились защищать принципы Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил МИД КНР.

«Мы должны поддерживать систему экономической глобализации и свободной торговли», – передает RT слова Ван И.

В МИД Китая отметили, что Коно также заявил о готовности японской стороны защищать принципы свободной торговли.

«Япония готова защищать международную систему свободной торговли с принципами ВТО в качестве ее основы, поддерживать тенденцию роста мировой экономики и содействовать региональному экономическому сотрудничеству», – сказал Коно.

Напомним, 12 апреля 2018 года официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по обострившимся торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия.