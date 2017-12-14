Пользователи Viber пожаловались на сбой

Пользователи Viber в России продолжают испытывать проблемы в работе мессенджера, отмечает сайт downdetector, отслеживающий сбои и отключения у популярных интернет-ресурсов и операторов.

По данным экспертов, 63% российских пользователей Viber жалуются на отсутствие соединения, 32% говорят о проблемах с отправкой сообщений, 3% обратили внимание на проблемы с отображением статуса, передает РИА «Новости».

С трудностями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Перми, Тюмени, Красноярска, Иркутска и ряда других городов. Кроме того, сбои наблюдаются в Минске и Киеве.

Напомним, во вторник пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из ряда стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе сервисов.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.