Переданные Сирией России западные ракеты могут дать важную информацию

Специалисты в России благодаря переданным Сирией двум крылатым ракетам, использованным в ходе удара США, смогут узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны, заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые», – передает РИА «Новости» слова Мураховского.

Он отметил, что ракеты, которыми наносили удар Британия и Франция, довольно новой разработки. Американская Tomahawk Block IV при этом также представляет интерес.



«Также интересно было бы посмотреть на американскую ракету, которая впервые была применена США в боевых действиях – JASSM-ER. Изучения этих ракет может помочь России усовершенствовать свои системы ПРО и РЭБ. Мы сможем подробно узнать последний западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты», – сказал эксперт.



В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля.