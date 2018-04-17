Financial Times: Удары Запада не изменят расстановку сил в Сирии

США и их союзники не собираются объединять усилия для свержения президента Сирии Башара Асада, удар коалиции по Сирии не поменял расстановку сил в регионе, считает колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

Страны Запада понимают опасности военного характера, связанные с вторжением в Сирию, и опасается, что на смену правительству Асада придет более неудобный для них лидер, передает InoPressa.

«В результате траектория сирийской войны в основе своей, скорее всего, останется неизменной, с учетом того, что сирийское правительство при поддержке России и Ирана постепенно восстановит контроль над страной», – пишет Рахман.

По его мнению, некоторые государства ближневосточного региона не рады намечающемуся политическому урегулированию. «Они продолжат поддерживать подконтрольные им силы или вмешаются в ситуацию непосредственно», – считает автор. Усиление роли Ирана решительно не устраивает Израиль и Саудовскую Аравию, Турция не желает создания в Сирии курдского анклава, отмечает он.

Рахман подчеркивает, что «миссия» США в Сирии трудноопределима и трудноосуществима. При этом напряженность между Россией и Западом нарастает, и высокопоставленные лица уверены, что ситуация ухудшится в ближайшие месяцы. «Однако, учитывая опасности непосредственного военного столкновения, США и их союзники попытаются не допустить, чтобы Сирия стала центральным фронтом в борьбе характеров с Кремлем», – пишет американский журналист.

По его словам, то, что предыдущему президенту США Бараку Обаме не удалось отстоять свою «красную линию» по применению химоружия в Сирии, остальной мир истолковал как символ отступления Штатов в Сирии. «Отчасти именно по этой причине истеблишмент в Вашингтоне так хочет, чтобы администрация Трампа на этот раз приняла меры», – отмечает Рахман.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по территории Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН.