Путин в разговоре с Меркель резко осудил ракетный удар по Сирии

Ракетный удар США, Великобритании и Франции по территории Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса», – говорится в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран также предметно обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее, акцентировав важность проведения находящейся в арабской республике миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования якобы проведенной в Думе химатаки.

Также Путин и Меркель выразили готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по Сирии, в том числе в Женеве и Астане.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.