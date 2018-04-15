Захарова указала на общее в «деле Скрипалей» и ситуации в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об общих моментах в ситуации в Сирии и отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля.

По ее словам, связана эта общность со средствами массовой информации. «Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбордировок. (…) Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети. (…) То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова назвала это «умерщвляющей пропагандой». «Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», – приводит ее слова РИА «Новости».

В субботу министерство обороны Франции опубликовало секретный доклад, в котором говорится, что с 2013 года сирийские власти якобы сохраняют подпольную программу по химическому оружию. При этом Париж признается, что такие выводы сделаны на основе фотографий из социальных сетей и СМИ. Захарова в этой связи спросила, почему французские власти молчали все эти годы, не обращались со своими данными в ООН и другие международные организации.

Как отмечал член Совета Федерации Алексей Пушков, ракетная операция США в Сирии пронизана ложью.