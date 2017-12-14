Опубликовано видео пуска «Томагавка» с подлодки США в ходе удара по Сирии

В Сети появилось видео запуска крылатой ракеты «Томагавк» с подлодки класса «Вирджиния» в ходе удара по Сирии.

Видео запуска ракеты с подлодки «Джон Уорнер» опубликовано в Twitter Пентагона.

Портал Defense News отмечает, что это первое известное боевое применение подводной лодки класса «Вирджиния».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО. Президент Сирии Башар Асад отметил, что атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства.