Стало известно о попытках США вывезти «тела погибших в химатаке» из Сирии

США пытались вывезти из Восточной Гуты тела людей, якобы погибших в химатаке, сообщают американские СМИ.

Тела погибших из Восточной Гуты можно вывезти в Иорданию, по маршрутам, которые используются контрабандистами, сообщает The Guardian. По информации СМИ, в Иордании официальные лица готовы принять 42 погибших и «сотни выживших».

Утверждается, что люди, якобы пострадавшие в химатаке в Думе, жаловались на острый запах, похожий на хлор. Доктор, пожелавший остаться анонимом, заявил, что кроме хлора использовалось вещество, влияющее на нервную систему.

Один из специалистов США отметил, что результаты анализов крови и мочи пострадавших станут известны примерно через неделю. Эксперты попытаются установить, какие именно отравляющие вещества, кроме хлора, применялись в ходе химатаки.

Напомним, в понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув утверждения боевиков.

Россия и до этого заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».