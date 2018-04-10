Шаманов русской поговоркой пригрозил США

Будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры в ответ на провокации против России, заявил глава комитета Госдумы Владимир Шаманов.

«Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие», – передает РИА «Новости» заявление Шаманова в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул, что Россия – суверенная стана, у которой есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии.

«Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», – добавил он.

Он заявил также, что «дело Скрипалей» разваливается на глазах, по нему начинают уничтожать улики.



«Нельзя не сказать о том, что нашумевшее «дело Скрипалей» сегодня разваливается на глазах, начали уничтожать улики, и, несмотря на то, что мы поставили ультиматум, никто не отвечает, и никто не реагирует», – сказал Шаманов.

Напомним, ранее во вторник СМИ сообщили, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из больницы в Солсбери и доставлена в «безопасное место».

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.