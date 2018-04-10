Стало известно о планах Китая создать военную базу на Вануату

Китай планирует создать базу ВМФ на Вануату, сообщили австралийские СМИ.

Как пишет газета «Сидней морнинг геральд» со ссылкой на источники в Канберре, Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

По данным издания, официальных предложений правительству Вануату пока не поступало, однако высокопоставленные источники в разведке Австралии считают, Пекин может построить на Вануату постоянную военную базы.

Расположена менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии и позволит Пекину продвинуть свою военную мощь в Тихоокеанский регион, а также изменить установившийся стратегический баланс, что увеличит риск конфронтации между Китаем и США.



Вануату - небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды общей площадью около 12,2 тыс. кв. км. Объемы экономической помощи Вануату со стороны Китая составляют 243 млн долларов.

Напомним, из доклада о соотношении оборонных бюджетов стран мира Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в феврале 2018 года, следует, что Китай значительно расширяет количество военных кораблей и самолетов, опережая по их строительству Японию, Южную Корею и Индию вместе взятые.