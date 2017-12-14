В Донбассе сбиты два беспилотника ВСУ

За минувшие сутки ополченцы сбили два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил замкомандующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Воспользовавшись перемирием, [противник] усилил ведение воздушной разведки с использованием беспилотников на всей линии соприкосновения», – приводит его слова РИА «Новости».

Басурин отметил, что наиболее активную воздушную разведку украинские силовики ведут на горловском и мариупольском направлениях. Подразделения ДНР своевременно уничтожают дроны из стрелкового оружия, сообщил он, уточнив, что сбитые за прошедшие сутки БПЛА упали на минные поля между позициями.

Он также призвал международные организации зафиксировать использование беспилотников украинскими силовиками у линии соприкосновения в Донбассе в нарушение Минских соглашений.

В свою очередь, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики третий раз за два часа открыли огонь по подконтрольному ДНР селу Васильевка.

Напомним, договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи вступили в силу в Донбассе в 00.01 мск в пятницу, 30 марта. Приказ о соблюдении режима полного прекращении огня был доведен до всех подразделений провозглашенной ДНР.