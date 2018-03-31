«Зимняя вишня» открылась до разрешения на ввод в эксплуатацию

Кемеровский ТРК «Зимняя вишня», пожар в котором унес жизни 64 человек, начал работать в 2013 году еще до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Об этом сообщил представитель Следственного комитета в ходе заседания суда по избранию меры пресечения задержанной накануне экс-начальнице инспекции Госстройнадзора региона Танзилии Комковой.

Так, «инспектор был отправлен на осмотр (здания ТРК – прим. ВЗГЛЯД) в мае 2013 года и действительно зафиксировал осуществляющееся строительство», передает ТАСС.

Уже тогда было возбуждено «дело об административном правонарушении, о чем формально было сообщено в управление архитектуры (администрации Кемерово)».

Представитель СК обратил внимание на то, что «инспектор в своих документах неоднократно отмечал, что здание эксплуатируется».

«То есть до ввода в эксплуатацию объект функционировал в полной мере», – подчеркнул он.

Разрешительные документы были выданы руководству ТРК только в сентябре 2013 года. Также выяснилось, что инспектор Госстройнадзора провел только визуальный осмотр здания и не проводил оценки пожароопасности материалов, использованных при его отделке, хотя имел право привлечь экспертов для этого.

Кроме того, средства оповещения о пожаре и пожаротушения не тестировались.

Напомним, СК сообщал, что ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово был возведен самовольно, без разрешения на строительство.

Ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

В пятницу была задержана гендиректор «Зимней вишни» Юлия Богданова, в ее доме прошли обыски. Также по делу о пожаре в ТРК в городской администрации Кемерово начались следственные действия.

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.