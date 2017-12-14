Пушков ответил Нафтогазу по поводу «котиков»

Российский сенатор Алексей Пушков в соцсетях прокомментировал судебные разбирательства между Газпромом и «Нафтогазом Украины».

«На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет «котиком», – написал Пушков в своем Twitter.

В четверг Нафтогаз издевательски назвал Газпром «котиками», комментируя решение Газпрома отразить в годовой отчетности выплату украинской фирме 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес решение по контракту на поставки российского газа Нафтогазу. Тогда суд обязал Нафтогаз заплатить Газпрому 2 млрд долларов за поставленный, но так и не оплаченный газ в 2014–2015 годах.

Второе решение арбитраж вынес по транзитному контракту в конце февраля 2018 года. Суд решил, что Газпром должен Нафтогазу 4,63 млрд долларов, что с учетом первого решения означает, что Газпром остался должен Украине 2,56 млрд долларов.

21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа. Апелляция по решению суда о транзите газа подана в пятницу.