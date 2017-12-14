Газпром подал апелляцию на решение суда по контракту с Нафтогазом

Газпром оспорит решение суда по контракту на транзит газа с «Нафтогазом Украины».

Об этом сообщает РИА «Новости».

21 марта Газпром подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа. Сообщалось, что апелляция по решению суда о транзите газа будет подана до конца марта.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов. В ответ на это председатель правления российской компании Алексей Миллер заявил, что Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.