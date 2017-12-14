Нафтогаз издевательски назвал Газпром «котиками»

Компания Нафтогаз в соцсетях прокомментировала решение Газпрома отразить в годовой отчетности выплату украинской фирме 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража – это еще не факт и «будем посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности – это международные стандарты финансовой отчетности», – говорится на странице Нафтогаза в Twitter.

В другой записи компания отметила, что запасов газа объемом 7,8 млрд кубометров в ПХГ должно хватить, если даже «снег пролежит до июня».

В четверг зампредседателя правления Газпрома Андрей Круглов заявил, что компания отразит в отчетности за 2017 год выплату 2,6 млрд долларов «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, но ожидает в связи с этим не убытка, а лишь меньшей прибыли.

14 марта сообщалось, что Газпром получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение, что украинская компания готова к началу переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Процедура расторжения контрактов может занять полтора–два года.

Ранее Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российский газовый концерн выплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

После этого решения Стокгольмского арбитража Газпром решил не возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», в связи с чем украинская компания заявила о возможности возникновения дефицита голубого топлива.